Plan voor expositie van beelden buiten

Met niemand zou het in de museale wereld van Voorburg weer zo leuk worden als met Janelle Moerman, zegt directeur Peter van der Ploeg van de musea Hofwijck en Swaensteyn, die jaren een duobaan met haar deelde. Nu Moerman deze week is begonnen als directeur van museum De Prinsenhof in Delft heeft Van der Ploeg een heel nieuwe start gemaakt.



,,Ik heb besloten dat we het heel anders gaan doen. Met een deel van het geld voor een tweede directeur wil ik een jonge conservator aantrekken, die de tentoonstellingen in Museum Swaensteyn kan maken, zodat ik me kan richten op exposities en evenementen in Hofwijck en het grote project voor het mogelijk nieuwe museum Swaensteyn.''



Verhuizen of sluiten

Dat 'nieuwe' museum Swaensteyn moet komen in het historische Huize Swaensteyn in de Voorburgse Herenstraat, waarin nu nog de raadzaal van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg zit. Bij het voorgenomen geschuif met panden en functies die op stapel staat, zou het museum naar Huize Swaensteyn verhuizen. De gemeenteraad moet daar nog over beslissen. Voor Van der Ploeg is het er op of er onder. ,,Het is óf verhuizen óf het museum sluiten. Op deze plek gaan we het niet meer redden.''



Terwijl er zoveel plannen zijn. ,,Nu het oude centrum van Voorburg is omgedoopt tot Huygenskwartier is er een hele nieuwe dynamiek ontstaan in het gebied, waarin de musea nog meer kunnen bloeien en trekpleisters zijn. Daarin zou wat mij betreft ook een Voorburg Sculptuur passen, indachtig de beeldententoonstelling op het Haagse Lange Voorhout. Maar dan kleinschaliger, met lokale en regionale beeldhouwers. Dit voorjaar wil ik kunstenaars mobiliseren met het idee het in 2018 vorm te geven. Als proef, kijken of het aanslaat.''