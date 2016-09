Plaspoelpolder wil Kringloop en krakers uit panden

Het samenwerkingsverband van de gemeenten heeft de panden overgenomen uit de failliete boedel van een vastgoedondernemer en wil ze slopen voor nieuwbouw. ,,De vraag is of de huidige huurders überhaupt een contract hebben en zo ja of dit nog rechtsgeldig is,'' licht Joris Gerritsen van het Industrieschap toe.



Verhuis

John Cruz, eigenaar van Good Will Trading, sloot bij diezelfde ondernemer een huurcontract voor onbepaalde tijd. ,,Totdat ik op zijn kantoor een document moest ondertekenen. Ik heb niet goed op de kleine letters gelet, die inhielden dat hij mij er zo uit kon gooien. Ik heb hoe dan ook geen poot om op te staan en verhuis vandaag naar een ander pand.''