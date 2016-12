Pleysiercollege moet half miljoen teruggeven

Johanna van Kitchen Impossible krijgt baan bij Hilton

9:02 De Haagse Johanna van de NET5-show Kitchen Impossible heeft een vaste baan gekregen bij Hilton The Hague. Dat was gisteren te zien in het kookprogramma waarin chef-kok Robert Kranenborg acht lichamelijk of geestelijk beperkte jongeren klaarstoomt voor een carrière in een professionele keuken.