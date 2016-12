Geen enkele gemeente komt ook maar in de buurt van de Plofstad, die van oudsher een naam heeft hoog te houden als het gaat om vuurwerkoverlast. Al zijn de rellen tijdens de jaarwisseling afgezien van een enkele schermutseling voorbij, knallen doen we nog steeds.



De 'Skybomber' geeft u bijvoorbeeld 'extreem harde titanium burst-knallen'. Er is ook een 'Haagse Harry Vuâhwerrekpakket', waarbij wordt geadverteerd met de tekeningen van Marnix Rueb. Alsof je tijd hebt om die te bekijken als je pijl de lucht in schiet. Speciale vermelding verdient de 'V.O.C. box', die voor een luttele 125 euro over de toonbank gaat.



Nóg duurder is het 'Old Dutch Buurtpakket': voor 250 euro kun je samen met de hele straat genieten van 'opdonders' of een 'komeetblok'. De namen voor de stukken vuurwerk in het pakket zijn treffend gekozen: iedere straat kent wel een 'lomperik', 'schurk' of 'etterbak'. De vraag is: ruimt de buurt ook samen de zooi op?



Het meldpunt Vuurwerkoverlast heeft het er maar druk mee. Nu al zijn er meer dan 10.000 meldingen van overlast; en er is officeel nog geen rotje verkocht. De inititatiefnemers van het meldpunt, GroenLinks, doen zelf de melding dat zij geen vuurwerkhaters zijn maar dat het predikaat 'feestelijk' er wel een beetje van af is, met dat geklooi met (al dan niet illegaal) vuurwerk.



Hun manifest om het afsteken van vuurwerk over te laten aan professionals vindt veel weerklank bij medische instanties, die niet blind zijn voor de gevolgen van het afsteken van vuurwerk. De eerste vuurwerkvrije zones zijn door een aantal gemeenten al ingesteld. Het doel is echter een professionele vuurwerkshow, zonder overlast voor mens en dier, zonder schade en zonder slachtoffers.



Toch zal het lastig worden om de burger definitief zijn pleziertje af te nemen. Dat gaat niet zonder slag of stoot.