Poeldijkseweg in februari twee weekenden afgesloten

Dieven lopen tegen de lamp met auto vol waar

13:00 Een mooie vangst afgelopen weekeinde in Wateringseveld. Het begon met een vrouw die betrapt werd op winkeldiefstal en eindigde ermee dat de politie haar en een ander - beiden uit Oost-Europa - aanhield. In hun auto lagen zoveel gestolen spullen, voornamelijk bussen met babymelkpoeder, dat het bijna niet in een winkelkar paste. De waarde: dik zevenhonderd euro.