Poesje 'dagenlang' vast tussen twee gebouwen in

,,Het had goed gekund dat als zij niet het dak op waren gegaan, het katje dood was gegaan'', zegt een medewerker van de Dierenambulance, die aanwezig was bij de reddingspoging. ,,Het katje was verzwakt. Het kan goed dat het er al dagenlang zat.'' Het beestje zat tussen twee gebouwen in vast op drieënhalve meter diepte.



Omdat de Dierenambulance niet over het juiste materiaal beschikte, werd de Brandweer ingeschakeld. ,,Die klaarde de klus.''



Het poesje is meegenomen naar de opnameboeg en wordt door medewerkers weer op krachten geholpen. Wie de eigenaar is, is nog niet bekend. ,,Het dier was niet gechipt. We hebben het als gevonden opgegeven en hopen op reacties.''