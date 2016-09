Pokémonmania Kijkduin kost 1500 euro per week

'Kunt u aangeven hoeveel de Pokémongekte de belastingbetaler tot nu toe heeft gekost', vroeg de Partij van de Vrijheid eerder. Uit de antwoorden daarop blijkt dat wekelijks 1470 euro besteedt wordt aan hekwerk en schoonmaakkosten.



De dranghekken zijn geplaatst op de plekken waar hekwerk is vernield. De huur daarvan kost 720 euro per week. Het afvoeren van de hekken kostte 1.750 euro. Voor de huur en schoonmaak van drie toiletten en plaskruizen wordt wekelijks 750 euro uitgegeven.



Advocaat

De gemeente Den Haag heeft eerder deze maand een advocaat in de arm genomen om via de maker van het Pokémonspel de overlast in de badplaats te verminderen. De eis is dat de maker van het spel ervoor moet zorgen dat er minder Pokémon op de populaire hotspot verschijnen.