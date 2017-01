'Polen drinken heus óók koffie'

Ze geeft les aan het Koninklijk Conservatorium in haar woonplaats Den Haag. Ze treedt als zangeres op tot in alle uithoeken van Nederland. En ze is als zangcoach verbonden aan de hitmusical Soldaat van Oranje. Dus is het zo gek niet dat Anka Koziel, 41 jaar geleden in Warschau geboren, is uitgeroepen tot Pool van het Jaar in de categorie 'Cultuur'.



Blijkens het juryrapport bewijst Anka in haar dagelijks leven dat bestaande vooroordelen niet kloppen en dat de alles bij elkaar meer dan 150.000 Poolse arbeidsmigranten een 'positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, wetenschap en cultuur'. Persoonlijk had ze liever een Edison gewonnen, maar, lacht ze, een prijs is een prijs. ,,Ik zal dus iets goed doen.''



Engels

Klein minpuntje is dan wel weer dat Anka die grap in het Engels maakt. Ze woont namelijk alweer 17 jaar in Nederland. Maar er zijn goede excuses. In haar internationaal georiënteerde muzikantenmilieu is Engels nu eenmaal de meest voor de hand liggende voertaal. En haar man is weliswaar geen Pool, maar toch ook geen Nederlander.



,,Hij komt uit Mexico'', verduidelijkt ze. ,,Thuis spreken we een mengelmoesje van Nederlands en Engels: 'can you buy me some krentenbollen?'''



Zingen doet ze al zolang ze leeft. Toch was het nooit de bedoeling om zangeres te worden. ,,Ik speelde als kind ook verschillende instrumenten. Wilde vooral graag muzikant worden.''



Pas na een gewonnen talentenjacht op de Poolse radio werd het zingen serieus. Op advies van een zangpedagoog bij wie ze in het Duitse Neukirchen een workshop volgde, klopte ze bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag aan. Eerst om te studeren, tegenwoordig om les te geven.



Als zangeres timmert ze aan de weg met wat je een mix van jazz en wereldmuziek zou kunnen noemen. Nee, geen Pools repertoire. Nou ja, haast ze zich te zeggen, met uitzondering dan van Chopin, de beroemdste componist die haar geboorteland heeft voortgebracht. Maar zelfs Chopin, zoon van een Franse vader overigens, roept geen onbedwingbare gevoelens van heimwee meer bij haar op.



,,Ik voel me nog niet 100 procent Nederlands, maar ik kan me niet voorstellen ooit weer naar Polen terug te gaan voor langer dan een paar weken. Al was het maar omdat daar vooral voor vrouwen de klok weer wordt teruggezet. We moeten terug naar de keuken en ook het recht op abortus is alweer nagenoeg afgeschaft.''



Polen zijn van huis uit conservatief, dat merkt ze ook in Den Haag. ,,De Poolse immigranten hier willen vaak muziek horen waarmee ze in eigen land zijn opgegroeid. Nederlanders hebben dat veel minder. Hier is een behoorlijk grote, internationaal georiënteerde muziekscene.''