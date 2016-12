'Politici hebben het te druk met tweets'

Was u bang dat het Spuiforum, in welke vorm ook, zou sneuvelen?

,,Ik was bezorgd of het nieuwe college wel echt ambitie zou hebben voor de stad. De Stadspartij was de grote winnaar geworden met hun nee-campagne rond het Spuiforum. Het sentiment op straat was: 'het wordt ons allemaal te veel'. Voor mij zou een negatief besluit over het cultuurcomplex ook symbolisch zijn geweest. Een boodschap: 'Het moet maar eens wat minder met die plannen voor de stad'.''



En dus?

,,Nou, dan zou het voor mij heel moeilijk zijn geworden.''



U bedoelt...?

,,Nee, nee. Hier laat ik het bij.''



Het cultuurcomplex heeft wel een jaar vertraging opgelopen. De raad is nogal geschrokken.

,,Ik was verbaasd toen ik de reacties zag van coalitiepartijen als CDA en VVD. Het is meteen: 'oh het gaat niet goed, het zal wel duurder worden.' Zij zijn vóórstanders van het cultuurcomplex. Waarom zeggen ze niet: 'Wij willen dit, dus gaan we dit doen. For better or for worse'.''



Omdat ze oprecht bang zijn dat het misgaat?

,,Het gaat niet mis. Ik ben overtuigd dat het project binnen het budget gebouwd kan worden. Kiezers hebben ook genoeg van politici die eerst 'ja' zeggen en dan weer 'nee'. Of 'misschien'. Durf standvastig te zijn!''



Grijpt u ook in als een project moeizaam verloopt?

,,Ik ben altijd op ieder moment voor alle wethouders beschikbaar. Ook in dit dossier. Sinds de zomer ben ik steeds meer met het cultuurcomplex bezig geweest. Het proces stokte, want de bouwers en de gemeente waren het oneens. Op een gegeven moment heb ik aan wethouder Wijsmuller gevraagd: 'zal ik eens gaan praten met de topman van VolkerWessels'. Dat vond hij een goed idee.''



En?

,,Dat heb ik gedaan. We moeten als bouwers en gemeente niet als kemphanen tegenover elkaar staan. Na het gesprek hebben we een zakelijke verhouding gekregen. Eén waarbij de gemeente geen schade oploopt."