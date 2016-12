Politie: 'Geef geen gehoor aan brief melden hennepkwekerij'

Mocht je een brief met de vraag om hennepkwekerijen aan te geven op de mat hebben gekregen, de politie is niet de oorspronkelijke afzender. Voor zover bekend werd de oproep gedrukt op officieel briefpapier van de politie in de werkgebieden van de politiebureaus in Zoetermeer en het Haagse Zuiderpark verspreid. 'Men heeft geprobeerd de brieven een zeer authentieke uitstraling te geven', meent de politie.



In de brieven wordt gevraagd om te tippen door te bellen naar een 085-nummer of te appen naar een 06-nummer. De politie benadrukt dit absoluut niet te doen. Mocht je het vermoeden hebben dat er ergens een hennepkwekerij is dan kan je daar nog altijd het standaard nummer, 0900-8844, voor bellen. Bel ook als je de brief hebt ontvangen en al contact gezocht hebben met een van de telefoonnummers in de brief.