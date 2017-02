Politie heeft handen vol aan verwarde personen

Het aantal geregistreerde incidenten met verwarde personen steeg met bijna twintig procent explosief tot 3.232. Landelijk is een groei van 14 procent te zien.Vergeleken met vijf jaar geleden is het aantal geregistreerde incidenten in Den Haag zelfs verdubbeld.



Pieter-Jaap Aalbersberg, de chef die bij de landelijke politie verantwoordelijk is voor dit thema, maakt zich zorgen. ,,Wij hebben de indruk dat de ernst van de incidenten toeneemt. Belangrijk is dat zorgwekkende signalen in een vroeg stadium worden gezien en dat betrokkenen tijdig de juiste zorg en ondersteuning wordt geboden.''



In Den Haag is om die reden in 2014 de Opvang Verwarde Personen (OVP) in het leven geroepen, een samenwerking tussen de politie, gemeente en Parnassia. 'Verwarden' komen daar direct onder de hoede van zorgspecialisten in één van de zorgcellen op het hoofdbureau van de politie in Den Haag.