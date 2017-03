Politie in Voorburg jaagt op fietsendieven

Het aantal fietsdiefstallen is vooral de afgelopen vier weken flink gestegen, tot een totaal van 120. ,,Vorig jaar om dezelfde tijd waren dat er 70'', zegt de politiewoordvoerder. Hij kan niet bevestigen of het om een georganiseerde bende gaat. ,,Maar het is kennelijk bewust dat de dieven deze locaties uitkiezen.''



Stationsplein

De meeste fietsen verdwijnen in Voorburg bij het Stationsplein, het Oosteinde, Koningin Julianaplein en de Van Alphenstraat. Volgens de politie worden de diefstallen ook gewoon op klaarlichte dag gepleegd. ,,We roepen mensen dan ook op ons te bellen als ze iets verdachts zien.'' Maar ook de politie zelf gaat extra opletten met wijkagenten en op niet direct zichtbare manieren.



,,We raden mensen ook aan om zelf maatregelen te nemen tegen diefstal. Omdat er met een valse sleutel wordt gewerkt, is het verstandig je fiets met minimaal twee sloten vast te zetten.''



Het liefst met kettingsloten waardoor de fiets aan een boom, paal of fietsnietje kan worden vastgezet. ,,Als je de fiets ergens binnen kan zetten, is dat altijd de beste optie.''



Daling

Landelijk gezien, en over het hele jaar gerekend, daalt het aantal fietsdiefstallen blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, die zij eind vorige week naar buiten brachten. De stichting sluit niet uit dat de cijfers worden vertekend doordat slachtoffers geen aangifte doen van de diefstal.



Ook de woordvoerder van de Haagse politie geeft aan dat het aantal diefstallen van fietsen over het geheel genomen daalt. ,,Maar dat neemt niet weg dat er nu een stijging is in Leidschendam-Voorburg.''