Politie Loosduinen snelt personeel traumaheli te hulp

Spookrijdrama 'Vince reed elke dag op deze weg'

7:25 De familie van de spookrijder die afgelopen weekend omkwam bij een ongeluk op de A4, tast volledig in het duister over waarom de 26-jarige Vince daar tegen het verkeer in reed. Ook de 48-jarige Sylvia uit Den Haag verloor bij het ongeval haar leven. ,,Hij reed daar elke dag.''