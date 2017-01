Politie met honden scheidt vechtende jongeren

Gevonden zwerfdieren weer naar Julialaantje

7:31 Zwerfdieren die in Delft en Pijnacker-Nootdorp worden gevonden, gaan ook de komende jaren naar dierenasiel 't Julialaantje in Rijswijk. Het streekdierentehuis, waar dieren uit Westland, Pijn­acker-Nootdorp, Rijswijk en Delft worden opgevangen, is de komende maanden echter dicht vanwege een verbouwing.