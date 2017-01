Politie ontdekt grote wietplantage aan Van Vredenburchweg

Grootscheepse inval politie bij sportschool

8:02 Sportschool Fitness Boulevard aan de Jan Thijssenweg langs de Vliet is gisteren door de politie ontmanteld. Politiemensen namen fitnessapparatuur en geld in beslag in een grootscheeps onderzoek naar witwaspraktijken en illegale handel in anabolen en erectiepillen.