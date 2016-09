Politie op scherp voor protest rond komst Netanyahu

Dat meldt een woordvoerder van de politie. Met hoeveel manschappen of op welke manier de politie de veiligheid wil waarborgen maakt ze niet bekend. ,,We volgen de ontwikkelingen op allerlei kanalen. We kunnen meteen schakelen als de situatie daar om vraagt.''



Intimiderend

Opvallend is dat de organisatie van één demonstratie geheimhoudt waar vandaag actie wordt gevoerd. Het gaat om een groep die steun wil betuigen aan het beleid van Netanyahu. De bedoeling is de premier en Israël 'te laten weten dat ze er niet alleen voor staan'.



,,We weten waar de premier op bezoek gaat en zullen hem daar welkom heten. Omdat de groep die tegen de Israëlische regering is zich zo bedreigend, intimiderend en agressief gedraagt, hebben we besloten dat het beter is ze niet te vertellen waar we zullen zijn,'' aldus organisator Sabrina Sterk.



Stilteprotest

Tegenstanders van de Israëlische premier staan vandaag onder meer op het Plein. Zij bieden de Tweede Kamer een petitie aan en houden een zogenoemd 'stilteprotest'. Slechts door het dragen van kleding en andere uiterlijke symbolen als vlaggen zullen ze hun ongenoegen uiten over de komst van Netanyahu. Zij vinden dat de enige plek waar Netanyahu thuishoort het Internationaal Strafhof is. Zij menen dat er teveel bloed kleeft aan de handen van deze minister-president.



Ook is er een zogenoemde freedomride door Den Haag. Actievoerders willen met palestinavlaggen door de stad fietsen, maar nooit met meer dan twee tegelijk bijelkaar. Hierdoor denken ze de demonstratieregels te omzeilen.