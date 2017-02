Politie redt leven verwaarloosde hond

Volgens het OM heeft Hagenaar Luis D. (42) de hond zeker een half jaar verwaarloosd. Het beestje kreeg geen verzorging en liep daardoor een zware ontsteking aan de baarmoeder op. Zij had een vieze vacht, lange nagels en zakte door de achterpoten. Verder leed de hond aan bloedarmoede, was veel te mager en uitgedroogd.



Troebel

Toen de politie het beestje in augustus 2016 aantrof, reageerde het nergens meer op. Tussen de uitwerpselen stond een drinkbak met donker, troebel water, de voederbakken waren leeg. De eigenaar verklaarde dat hij geen geld had voor behandeling van de hond.



De arts die de Stafford later onderzocht concludeerde dat ze 'extreem mager was en zwaar verwaarloosd'. Ze moest meteen worden geopereerd, waarbij de baarmoeder is verwijderd. ,,Dit had geen dag langer kunnen duren, dan was ze overleden", zegt de officier van justitie dinsdag in de rechtszaal. Hij eist een werkstraf van 40 uur voor ernstige mishandeling.



De verdachte is niet komen opdagen. De rechter, kijkend naar foto's van het beestje, vindt de situatie van de hond 'erbarmelijk'. ,,Hij had ook iets kunnen regelen. Maar hij liet haar verhongeren en bijna doodgaan."