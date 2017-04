Politie schiet man neer op Hobbemaplein

Pijlen » Video Zanger Ton van der Meer (73) overleden

12 april De Haagse zanger Ton van der Meer is op 73-jarige leeftijd in zijn huis in Scheveningen overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekend, maar hij leed al enige tijd aan een broze gezondheid. Ton van der Meer maakte deel uit van de band Gestoordt en zong Nederlandstalige rock- en punkmuziek. Hij trad geregeld op in muziekcafé De Paap.