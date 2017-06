Politie vangt schildpad in Laak

'Den Haag is een kleurrijke stad'

15:05 The Hague Cultural Parade & Festival heet het officieel. Een parade én festival dus, komende zaterdag in Den Haag. In het Huijgenspark is onder meer muziek, dans en eten uit alle windstreken. Het evenement begint om 13.00 uur. ,,Iedereen hoort erbij in deze Haagse samenleving’’, zegt initiatiefnemer James Owie.