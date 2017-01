Politie vindt vuurwapen in berm na ongeluk

'Alleen' ME op 160 meter van agent Mario werd bekogeld

14:14 De agenten die in de nieuwjaarsnacht eerste hulp verleenden aan de Haagse agent Mario, zijn in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet bekogeld met vuurwerk, glazen flesjes en stenen. Ook is de politieman niet gereanimeerd. Zijn situatie is nog onveranderd: Mario ligt nog altijd in zeer kritieke toestand op de intensive care.