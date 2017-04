Politie wil rust aan de kust

Jan Lautenbach heeft niet eens zicht op de kust. Vanaf appartementencomplex De Olieberg kijkt hij uit op de Vissershavenstraat. Maar de motoren die in de zomer Scheveningen aandoen hoort hij maar al te goed. ,,Wij hebben een soort inpandig balkon dat je open kan zetten. Als er net een groep motorrijders aankomt is een gesprek niet meer te voeren, zoveel lawaai maakt dat. En dan denk je dat het jongeren zijn, maar nee. Het zijn veertigers en vijftigers die op een of ander manier allemaal aan hun tweede jeugd lijken te beginnen.''



Lautenbach is voorzitter van het Wijkoverleg Scheveningen. In iedere bestuursvergadering die hij zich herinnert zijn klachten over geluidsoverlast van onder meer motoren op zijn minst wel even ter sprake gekomen. ,,Ik wil nog steeds niet verhuizen, maar je moet af en toe echt je deur dichthouden, zoveel herrie'', zegt ook Gerard Coffeng. Hij woont aan de Zeekant.



Gas

De politie krijgt ook klachten van mensen die verder van de kust af wonen. Meer en meer, zegt Frank de Koning van de politie, tevens coördinator wijkzorg in Scheveningen. ,,Ik werk hier nu vijf jaar. In het begin hoorde ik nooit klachten vanuit het 'binnenland', maar nu hebben we ze binnen van de Johan de Wittlaan, de Kennedylaan en de Willem de Zwijgerlaan. Als het stoplicht op groen gaat geven die motorrijders een partij gas, dat is tot ver in de omgeving te horen. En niet alleen in Scheveningen, ook in Kijkduin kunnen horen en zien je vergaan als motoren op het Deltaplein af komen rijden. De mensen die hierover klagen zijn echt geen zeikerds. Wij constateren het ook.''



Het is reden voor de politie om de aanpak van geluidsoverlast dit jaar een prioriteit te maken. De Koning gaat op drukke stranddagen extra politiemedewerkers inzetten om te controleren op geluidsoverlast van motoren. ,,We hebben de afgelopen jaren ook wel gecontroleerd, maar altijd was er een personeelsprobleem. Het was nooit meer dan een druppel op de gloeiende plaat'', aldus De Koning.