Politie zoekt getuigen van geweld tegen agenten

Woonlasten gedaald in Den Haag

10:45 De woonlasten in grote gemeenten dalen dit jaar. Huurders in Den Haag betalen 1 procent minder dan in 2016 en voor Haagse woningeigenaren gaat het om een daling van 0,3 procent. Dat maakt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen vandaag bekend.