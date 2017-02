Politie Zuiderpark doet mee met sneeuwballengevecht

,, Politiewerk doe je midden in de samenleving'', begint het verhaal van de politie Zuiderpark op hun Facebookpagina.



,,Soms doe je dat door hulp te verlenen of een goed gesprek te voeren. Wij passen ons aan naar de omstandigheden en soms...heel soms...hebben wij dan een sneeuwballengevecht met de kids in de wijk.''



Het filmpje van sneeuwbal gooiende agenten is een hit. Al bijna 200.000 mensen keken ernaar.