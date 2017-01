Politieagenten betrappen autokraker op heterdaad

Politieagenten ontdekten gisteravond tijdens een surveillancedienst een man op de Eiklaan in Rijswijk die zich vreemd gedroeg. Na hem even in de gaten te hebben gehouden, zagen ze dat hij een bedrijfsauto openbrak en daaruit gereedschap wegnam.



De agenten kwamen in actie en hielden de verdachte, een 48-jarige autokraker Zoetermeerder, direct aan. Het gereedschap dat de man probeerde te stelen is teruggegeven aan de eigenaar. Recherche doet nu verder onderzoek naar de diefstal.