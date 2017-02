Politieauto rijdt raam nieuwe kapperszaak in

De fietsendieven gingen er ondertussen als een haas vandoor. Maar dat was slechts voor even, want andere agenten zetten de achtervolging in en hielden het tweetal alsnog aan.



De eigenaar van de kapsalon, Pinar, was net het haar van een klant aan het knippen toen de politieauto de gevel raakte. Hij was vooral verbaasd. ,,We zijn net open, nog maar een paar dagen," zegt zijn vrouw. ,,En dan dit. Hij was druk bezig, had geen tijd om te schrikken. Hij wist niet wat hem overkwam.''



Geluk

Nadat Pinar van de schrik was bekomen, en de belangrijkste zaken had geregeld, is hij doorgegaan met knippen. Vandaag komt de glashandel met een nieuwe ruit. ,,We hopen maar dat scherven echt geluk brengen'', aldus de echtgenote.



Het was gisteren niet het enige ongeluk, ook vanwege het beperkte zicht door de felle, laaghangende zon. In Rijswijk op de Verrijn Stuartlaan knalden een auto en een bestelbus tegen elkaar. Daardoor kwam de bestelbus op zijn kant terecht. En op de Westboschlaan in Leidschendam botsten een personenauto en een fiets. De fietser moest naar het ziekenhuis.