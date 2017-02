Politiek botst over Schevenings plan Legoland

Bijna 300 man bij afscheid Euro Cinema

16 februari Dertig jaar na de laatste film in Euro Cinema stonden er nog één keer mensen in de rij voor het gebouw aan de Leyweg, waar de populaire bioscoop was gevestigd. Binnen kregen ze een compilatie van vijf oude kaskrakers te zien. Het duurde maar een kwartiertje, maar het was genoeg om de sentimenten op te wekken.