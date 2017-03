Politiek eist oplossing woontorens Bezuidenhout

Wethouder Joris Wijsmuller (HSP, stadsontwikkeling) moet opnieuw om de tafel met bewoners van het Bezuidenhout. De politiek eist vanavond dat er een gesprek komt met alle partijen over de te bouwen woontorens aan de Juliana van Stolberglaan.



De bewoners lopen al een jaar te hoop tegen het bouwplan dat voorziet in vier torens van negen etages. Volgens hen past de bouwhoogte niet in een woonwijk. Ook zou die indruisen tegen eerder gemaakte afspraken.



Meerderheid

Vanavond roept de gemeenteraad de wethouder op tot een werkvergadering over de omstreden kwestie. ,,Het doel is dat we een aanvaardbare oplossing vinden voor alle partijen'', zegt D66-raadslid Daniël Scheper, die samen met de VVD en het CDA de motie indient. Dankzij de steun van de PVV en Groep de Mos is al duidelijk dat het voorstel een meerderheid zal gaan halen.



,,De vraag is natuurlijk, hoe erg is het nou als er één laag van de vier woontorens afgaat'', zegt Scheper. ,,Valt daar niet iets op te vinden?''



Onrendabel

Twee weken geleden gaf wethouder Wijsmuller geen duimbreed toe, toen vrijwel alle raadsfracties hun steun uitspraken voor de bewoners en dus pleitten voor lagere torens. Volgens de wethouder is het bouwproject geen grove schets, maar een reëel uitgewerkt plan. ,,Een bouwlaag per woontoren minder maakt het plan onrendabel'', zei hij toen.



Maar hij heeft een meerderheid van de gemeenteraad dus nog niet kunnen overtuigen. Tot verbazing van de Haagse Stadspartij: ,,We hebben twee weken geleden met z'n allen geconstateerd dat er geen financiële ruimte is'', zegt raadslid Gerwin van Vulpen. ,,En dat een werkbespreking dus geen zin heeft.''



'Absurde eisen'

De PVV heeft het voorstel van VVD en D66 nog niet gezien, maar vindt ook dat de gemeente weer met de bewoners 'die geen absurde eisen stellen' om tafel moet gaan zitten. Groep de Mos zou het liefste nog een stap verder gaan. ,,Ik dien onder meer een motie in dat het bouwplan niet hoger mag worden dan wat er in het bestemmingsplan staat. En dat is maximaal zeslaags.''