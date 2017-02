Politiek verbijsterd over 'bikkelhard' zorgrapport

De reacties op het vernietigende zorgrapport dat de Haagse Rekenkamer vandaag publiceerde, liegen er niet om. De conclusie dat Den Haag nogal wat drempels opwerpt bij de toegang tot de zorg komt in de politiek hard aan. Vele duizenden Hagenaars die hulp zoeken, blijken alleen met grote moeite de weg naar de zorg te kunnen vinden. De PvdA is 'furieus'. Balster: ,,De gemeente voert een ontmoedigingsbeleid, terwijl er 24 miljoen euro aan zorggeld op de plank is blijven liggen. Dit kan zo niet langer.''



Digitaal

Wie zorgt zoekt in Den Haag kan zich bij de gemeente praktisch alleen digitaal aanmelden, blijkt uit het onderzoek. Maar volgens de gemeente zelf haakt 60 procent van de mensen die huishoudelijke hulp, dagbesteding, persoonlijke begeleiding of andere hulp nodig hebben, voortijdig af bij het invullen van de ingewikkelde vragenlijst op internet. Of deze mensen alsnog de weg naar de zorg vinden, is onduidelijk.



Ook de Hagenaars die zich voor hulp bij een zogeheten Servicepunt XL melden, dringen nauwelijks door tot de zorg. Voor slecht één op de twintig mensen die bij zo'n wijkpunt een zorggesprek voert met een van de cliëntondersteuners wordt een zorgverzoek ingediend. ,,We zijn geschrokken van onze bevindingen,'' zei voorzitter Watze de Boer van de Haagse Rekenkamer donderdag tijdens een toelichting op de publicatie. ,,Dat de gemeente allerlei belemmeringen opwerpt, is niet de bedoeling van de wet.''



Complicaties

Zorgwethouder Karsten Klein (CDA) wijst erop dat de gemeente pas in 2015 verantwoordelijk werd voor de uitvoering van de wet Maatschappelijke Ondersteuning. En dat de grote stelselwijzing wel erg gehaast moet worden ingevoerd.,, De jaren 2015 en 2016 vormden een overgangsperiode. Complicaties waren te verwachten'', stelt de wethouder. ,,Maar we verbeteren onze dienstverlening voortdurend.''



De ChristenUnie benadrukt dat er bij de invoering van de nieuwe wet veel is goed gegaan in Den Haag. Toch is ook zorgwoordvoerder Bert Jan Urban geschrokken van het Rekenkamer-onderzoek. ,,Het gaat in Den Haag nog te veel om ambtenaren, hokjes en formulieren en te weinig om de hulp vragende burger."



Absurd

PvdA'er Balster is ook ontevreden over het weerwoord van het college op het rapport. ,,Ronduit onbevredigend en bij vlagen absurd'', concludeert hij. ,,De Rekenkamer stelt dat bezwaar maken bijna onmogelijk is. En wat zegt de wethouder? Het gaat goed, want er komen zo weinig bezwaren binnen.''