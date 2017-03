Poll: totaalverbod op vuurwerk?

Tbs geëist na moord op huisbaas

8:11 De Pool Krzysztof M. (30), die in april vorig jaar zijn huisbaas doodsloeg in zijn woning aan de Frans Halsstraat in Den Haag, moet van Justitie worden opgenomen in een tbs-kliniek. Dat eiste de officier van justitie gisteren in de Haagse rechtbank tijdens de zaak tegen Krzystof M.