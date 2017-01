Pontje over de Vliet komt toch niet terug

Het roemruchte pontje over de Vliet bij Rijswijk komt niet terug. Twee jaar onderzoek heeft uitgewezen dat het duur is, geen tijdwinst oplevert voor voetgangers en fietsers en dat er te weinig vrijwilligers zijn die het kunnen bevaren.



Het pontje over de Vliet is al jaren een veelbesproken onderwerp in Rijswijk. Het werd in 2012 na een ongeluk uit de vaart genomen en sindsdien houdt het fenomeen de politieke gemoederen bezig. In Rijswijk werd zeer gehecht aan het fiets- en voetveer over de Vliet. Sterker, in het coalitieakkoord van het huidige gemeentebestuur is vastgelegd dat er onderzoek zou worden gedaan naar mogelijkheden voor terugkeer.



Met dat onderzoek werd in 2014 begonnen en is nu afgesloten met de presentatie van een voorstel aan de gemeenteraad om het fiets- en voetveer definitief niet te laten terugkeren. ,,Een van de lastiger besluiten'', zegt wethouder René van Hemert.



De gemeenteraad kan er overigens nog anders over oordelen. Van Hemert durft dan ook niet vast te stellen dat hiermee het laatste woord over het pontje is gesproken in Rijswijk.



,,Maar het onderzoek wijst uit dat er financieel, verkeerstechnisch en ook onder omwonenden en potentiële gebruikers weinig draagvlak is voor de terugkeer van een pontje'', vult wethouder Ronald van der Meij aan.



Een pontje met professionele schipper zou 145.000 euro per jaar gaan kosten. ,,Plus de aanschaf van twee pontjes voor het heen en weer varen'', zegt Van Hemert. Er was dan ook gehoopt dat vrijwilligers met een vaarbewijs het pontje in de vaart zouden gaan houden. Maar daarvoor was te weinig belangstelling onder vrijwilligers.



Ook zijn omwonenden en potentiële gebruikers uitvoerig ondervraagd. Van de 1100 omwonenden hebben 409 mensen de enquête ingevuld.