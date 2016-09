Pony aangerand op klaarlichte dag

Op de beelden is te zien hoe een man de anus van het dier masseert. De viervoeter reageert hierop met schokkende bewegingen.



De maker van het filmpje betrapte de man donderdagmorgen op weg naar zijn werk. De pony stond langs de Leidse Straatweg, de weg die het Haagse Bos doorkruist en langs het paleis komt. De Hagenaar pakte meteen zijn telefoon, filmde wat hij zag en stapte volgens eigen zeggen op de man af. Op zijn werk plaatste hij de video op Facebook. Die werd al snel massaal bekeken waardoor nog diezelfde dag de eigenaar van het dier achterhaald kon worden.



Walgelijk

Dat bleek Marcel Kleijweg te zijn, een van de weinige veehouders nog in het gebied. ,,Walgelijk'', reageert hij. Hij keek niet gelijk naar de beelden, maar zorgde meteen als een malle voor de veiligheid van zijn pony. ,,Het leek mij het belangrijkste het dier er weg te halen. Wie weet wat zo'n gek nog meer van plan is.'' Zijn pony stond met nog een soortgenoot in de wei. Die was van een kennis. Ook dit dier is meteen weggehaald. Op het filmpje is niet te zien of deze pony ook slachtoffer is geworden van de man.



Meerdere keren

De politie is donderdag meteen op de hoogte gesteld. Kleijweg was vandaag weer op het politiebureau. Hij wilde weten wat de politie sinds donderdag heeft gedaan en wil dat de politie snel handelt. De boer vermoedt na het zien van de beelden dat zijn dier het slachtoffer is geworden van een man die de afgelopen maanden al meerdere keren is gesignaleerd in de buurt van de pony. Tot nog toe leek daarbij geen enkele sprake van misbruik.



,,Die man is gewoon vreemd en klaagde dat de dieren geen water uit de sloot zouden moeten drinken, omdat het ongezond was. Maar als hij nu overgaat tot dit soort dingen, dan moet die man zo snel mogelijk gepakt worden,'' aldus Kleijweg.