Populaire sluiproutes afgesloten

Dagelijks rijden er talloze auto's vanaf de Utrechtsebaan over het Schenkviaduct via de Hoefkade de Schilderswijk in. De andere kant op, via de Parallelweg, is een mateloos populaire route om juist de stad uit te komen. Met name in de spits staat het op beide wegen muurvast.



Als het aan de gemeente Den Haag ligt, komt aan deze verkeersstromen volgend jaar een einde. In de Schilderswijk worden de Slijpmolen, Hoefkade, Parallelweg en het Oranjeplein afgesloten voor doorgaand verkeer. Wie daarna de wijk in wil, zal helemaal moeten omrijden via de Neherkade en de Vaillantlaan.



En dat valt niet bij iedereen in de Schilderswijk even lekker. ,,De Vaillantlaan is nu al een van de drukste wegen van Den Haag'', zegt Ismet Bingöl, voorzitter van bewonersorganisatie De Paraplu. ,,En dat wordt straks alleen maar erger. Verkeer zal op zoek gaan naar alternatieve routes. Hierdoor dreigen de straatjes rondom de Vaillantlaan ook vast te komen staan.''



Tevreden

Bingöl is 'natuurlijk' tevreden dat de leefbaarheid er voor de bewoners van de Hoefkade op vooruit gaat. ,,De dagelijkse files zijn straks verleden tijd. Het wordt een rustige straat met ruimte voor fietsers.''



Maar, waarschuwt hij, er is ook een keerzijde. ,,De ondernemers op de Hoefkade zijn veel minder blij met de maatregelen. Zij profiteren nu juist van al dat verkeer. Als de straat straks rustig wordt, zijn ze bang dat een groot deel van de omzet wegvalt. We moeten nog goed kijken hoe we daar een oplossing voor kunnen vinden.''



Bij de gemeente Den Haag denken ze dat het met het sluipverkeer richting de Haagse Markt wel zal meevallen, zo laat een woordvoerster weten. ,,Het doorgaande verkeer dat nu op de Hoefkade zit, circa 5.000 voertuigen per dag, gaat zich verplaatsen naar andere routes, voornamelijk de Neherkade en Vaillantlaan. Deze wegen zijn bedoeld voor doorgaand verkeer en zijn ook berekend op grote verkeersintensiteiten. Uit studies die de gemeente heeft laten verrichten, is gebleken dat er nauwelijks sluipverkeer zal optreden als gevolg van de knip Hoefkade. Sluipverkeer tussen de Vaillantlaan en de Haagse Markt wordt dus niet verwacht.''