Portret Chuck Deely deze week verwijderd

Jochem van Cats, initiafnemer van het portret is op zoek naar een nieuwe bestemming van het kunstwerk. ,,Het liefst zien we het ergens in Den Haag terug, maar of dat lukt weten we nog niet."



Van Cats heeft Museum Rockart benaderd, met het voorstel het portret er tentoon te stellen. Kunstliefhebbers die een mooie plaats voor het werk aanbieden kunnen zich ook melden. ,,Als het niet lukt een mooie plek in Den Haag te vinden, komt hij wellicht terecht in het Street Art Museum in Amsterdam."



Het doek is 4,5 bij 5 meter groot en wordt aangeboden zonder frame.