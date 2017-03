Postzegelexpert zag werk langzaamaan verdwijnen

Alfred Kamphuis (20 april 1932 - 16 februari 2017) stond als jonge Amsterdamse onderwijzer voor een rumoerige klas toen hij besefte dat hij daar niet voor in de wieg was gelegd. Het was zijn broer die hem attendeerde op een vacature bij het Postmuseum aan de Haagse Zeestraat. Alfred schreef een brief en kon vervolgens als conservator in het bedrijfsmuseum van het 'Staatsbedrijf der PTT' aan de slag. Er heerste een sobere en hiërarchische werksfeer met een almachtige, ietwat humeurige, cheffin die op een verhoging zat. Het was de fantastische collectie Nederlandse postzegels die ervoor zorgden dat Alfred zich er prettig voelde. Hij ging op kamers bij een hospita in de Sneeuwbalstraat en at tussen de middag warm bij Eethuis Hollands Glorie aan de Nieuwstraat, waar kamerbewoners zonder kookgelegenheid een eenvoudige, maar voedzame maaltijd konden krijgen. Hier ontmoette Alfred zijn echtgenote. Een Limburgse die op kantoor werkte bij de Postcheque en Girodienst. Ze trouwden en stichtten op de Pauwenlaan in de Vogelwijk een gezin. Alfred had als jongen, dankzij een vader die boekhouder was bij de Koninklijke Nederlandse Scheepvaart Maatschappij, zelf een interessante postzegelcollectie weten op te bouwen. In het Postmuseum trof de jonge filatelist het neusje van de zalm op het gebied van postwaarden. Alfred reisde voor het Postmuseum, met de collectie in een enorme aktetas onder de arm, naar tentoonstellingen door heel Europa zodat buitenlandse verzamelaars zich konden vergapen aan bijzondere exemplaren.

Beschermen

In het Postmuseum werden de zegels in een kluis tentoongesteld om ze tegen zonlicht en grijpgrage vingers te beschermen. Alfred ging naar veilingen om postzegels te kopen en beschreef de collectie, die hij volledig uit het hoofd kende, minutieus.



Tijdens de hoogtijdagen van de filatelie in de jaren tachtig van de vorige eeuw kreeg de collectie meer ruimte in het museum, dat destijds nog onverschillig was voor trends of populariteit. De presentatie was eenvoudig, deugdelijk en vooral informatief.



De liberalisering van de post had ook gevolgen voor het museum. De naam veranderde in Museum voor Communicatie en er kwamen tentoonstellingen over zintuigen en de maatschappij. Het bleek lastig om een vrij statische postzegelcollectie 'interactief en creatief' te presenteren. Alfred zag zijn collectie naar de achtergrond, en later het depot, verhuizen en krabde zich achter de oren bij het zien van een bh in de vitrine als 'middel van communicatie'. In een veranderende wereld bleef Alfred een baken van rust en kennis voor Nederlandse en internationale postzegeldeskundigen. Na zijn pensionering bleef hij tien jaar lang één dag in de week voor het museum werken opdat de kennis over de collectie niet verloren zou gaan. Tot zijn grote geluk zag hij een aantal jaren geleden zijn zegels weer in een tentoonstellingszaal verschijnen.

Alfred Kamphuis overleed na een korte periode van afnemende gezondheid op 84-jarige leeftijd.