'Prachtig, petje af voor Den Haag'

Het kostte 73 miljoen euro, maar dan heb je ook wat. Duizenden bezoekers vergaapten zich afgelopen weekeinde aan de Sportcampus in het Zuiderpark, die voor het eerst open was voor het publiek.

,,Een prachtig visitekaartje voor Den Haag'', noemde volleybalicoon Peter Blangé, geboren en getogen Voorburger, het imposante sportcomplex in het Zuiderpark. ,,Het is nieuw, mooi en modern."



Blangé, de olympische kampioen van 1996, kan het weten. Hij speelde in zijn carrière in sportaccommodaties over de hele wereld. ,,Dit is ook een heel bijzondere plek in de Haagse historie. Ik heb exact waar we hier staan naar wedstrijden van ADO gekeken."

,,We hadden het er allemaal moeilijk mee dat het stadion werd gesloopt", bekende Blangé, tegenwoordig werkzaam bij de KNVB. ,,Maar als ik nu zie wat er voor is teruggekomen. Petje af voor Den Haag."

Volledig scherm Het publiek op de tribune bij een volleybalwedstrijd in de Sportcampus. © Remco Zwinkels

Trots verwelkomde de Sportcampus afgelopen weekeinde de eerste toeschouwers. Het Nederlandse zaalvolleybalteam speelde in de World League, de toppers van de beachvolleybal hadden een internationaal toernooi én het was ook nog open dag. Wie interesse had, mocht binnen in het complex van 34.000 vierkante meter kijken.



De mensen stonden in de rij. Geschat wordt dat er in totaal wel 15.000 bezoekers zijn geweest, voor het volleybal en de bezichtiging. Soms keken de mensen letterlijk met open mond naar de bijzondere inrichting. ,,Oh, wat is dit mooi!"

Ze werden rondgeleid door studenten van de Haagse Hogeschool, die net als ROC Mondriaan in de nieuwe Sportcampus is gevestigd. ,,Jaloersmakend", vond Reinder Nummerdor. Hoe de vijfvoudig deelnemer aan de Olympische Spelen dat bedoelde? ,,Ik ben net gestopt met volleybal, maar had ik hier heel graag getraind én ook gestudeerd."



Nummerdor, die vrijdag met de Haagse stadspenning werd geëerd, was de ideale toernooidirecteur. Hij haalde zowel in het indoor- als het beachvolleybal de top. En die twee takken van sport werden afgelopen week in het Zuiderpark gelijktijdig op hoog niveau beoefend. Dat gebeurde nooit eerder, Den Haag had de wereldprimeur en zo werd meteen de veelzijdigheid van de Sportcampus aangetoond. ,,Dit is bijna on-Nederlands", oordeelde Nummerdor.

Volledig scherm © Remco Zwinkels

De vele bezoekers genoten ervan. Zaterdagavond leek de belangstelling voor Nederland-Slowakije aanvankelijk flink tegen te vallen, maar liepen de tribunes vlak voor het begin en ook nog tijdens de wedstrijd toch nog helemaal vol. Dat kwam omdat de meeste toeschouwers eerst buiten bij het beachvolleybal waren geweest en op het laatste moment naar binnen kwamen voor het indoorvolleybal.

Natuurlijk, de Sportcampus had nóg mooier gekund. ,,Ik vind het jammer dat er geen indooratletiekbaan inzit", zei een oudere Hagenaar. ,,Ik heb in 1989 de Europese kampioenschappen in de Houtrusthallen gezien." Ja, een ijsbaan was ook leuk geweest. Of een zwembad.

Het had allemaal met geld te maken. Vandaar ook dat de parkeergarage onder de campus niet is doorgegaan, te duur. Dat wordt tijdens de echt grote evenementen dus behelpen voor toeschouwers die met de auto komen. Ze worden naar de Leyweg verwezen. ,,Een parkeergarage was mooi geweest", zei Peter Blangé. ,,Maar zo kan het ook. Op Parkpop in het Zuiderpark komen 100.000 mensen af en dat gaat toch ook altijd goed?"