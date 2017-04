'Prachtige' zeewieroogst voor de kust van Scheveningen

Maandenlang was het spannend: doet de zeewier het of doet-ie het niet? Vandaag werd het resultaat uit zee gevist: pronte slierten van 1,5 meter lang. Beter dan iemand had verwacht. Een ‘fantastisch resultaat’, ronkt het persbericht.

Sinds oktober wordt er bij Scheveningen, 15 kilometer uit de kust, suikerwier geteeld. Als proef. Om te zien hoe de zeegroente het doet op deze locatie. De zaadjes zijn hier geplant door Stichting Noordzee, die er heilig van overtuigd is dat zeewier ‘booming’ is. ,,Het gaat gebeuren’’, zegt stichtingsvoorzitter Marcel Schuttelaar. ,,Met of zonder ons.’’ Schuttelaar doet al veertig jaar in duurzaam ondernemen. ,,Voor een gezonde mens in een gezonde wereld.’’ In de huidige samenleving bespeurt hij ‘een onderstroom die meer plantaardig wil eten’. Zeewier geeft ‘die lekkere smaak’ waardoor je het vlees niet mist.

De eerste oogst - lange, glanzende slierten – hangt, nadat die is overhandigd aan demissionair staatssecretaris Martijn van Dam, als een trofee buiten voor het Zuiderstrandtheater. Het is ‘een soort jongensdroom’, zegt Schuttelaar. ,,Op een goeie dag sta je te juichen in je roeibootje.’’

De ontwikkeling ging van een minuscule 2 millimeter in oktober naar 12 centimeter in december, naar 40 centimeter in februari. Koen van Swam, coördinator van de Noordzeeboerderij: ,,Helemaal in onze nopjes waren we daarmee. Toen begonnen we te denken: dit kan echt iets worden.’’

Veertig centimeter minimaal, dat moet het zeewier bereiken wil een zeeboerderij succesvol zijn. Het eindresultaat: 1,5 meter. ,,Het groeit beter dan verwacht.’’ Het wier overleefde een heftige storm in januari. Schuttelaar: ,,We maten golven van 8 meter. Ik wist niet dat ze zo hoog werden hier.’’

Liefhebber van de ziltige groente is Sjaak Bral, cabaretier en columnist van deze krant. Via crowdfunding investeerde hij in de stichting. ,,Ik ben er dol op en wat is er nou mooier dan Haagse zeewier. Er was ook een proef bij Texel, maar ik hoop dat wij het hier beter doen.’’