Debby Roukens blijft omdat directeur deel salaris inlevert

De directeur van de publieke omroep maakte het besluit dat hij afziet van de regeling vandaag bekend na afloop van een gesprek met Debby. ,,Dat besluit neem ik niet omdat er toch iets niet in de haak zou zijn met de regeling, maar omdat ik het belang van Omroep West voorop wil stellen'', laat hij via Omroep West weten.



,,Ik ben heel blij met de uitkomst. Ik ben heel blij dat ik geen afscheid hoef te nemen'', aldus Debby op Radio West.



Ontslag

Afgelopen woensdag diende zij haar ontslag in bij Omroep West, omdat zij zich niet kon verenigen met de salariëring van omroepdirecteur Gerard Milo. Via RTL Z lekte eerder die week uit dat Milo een loonsverhoging van 1.000 euro bruto per maand heeft bedongen. Hij kreeg dit bedrag ter compensatie van een geschrapte omstreden bonusregeling, maar daar ziet hij nu dus vanaf.



De presentatrice gaat zelf niet in salaris omhoog, 'maar voor haar gevoel zijn de zaken weer rechtgetrokken'.