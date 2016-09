Prima 'hoedjesweer' op Prinsjesdag

In de regio Den Haag neemt in de loop van de dag de bewolking toe en kan er vooral in de middag wel een enkele bui of spat regen vallen. Koud wordt het niet, de temperatuur loopt op naar maximaal 19 of 20 graden. Er staat weinig wind, veelal zwak of soms matig uit meest noordelijke richting.



Studie

Weerplaza heeft het weer op Prinsjesdag door de jaren heen bestudeerd. De meetgegevens van weerstation Rotterdam zijn hiervoor gebruikt. Het station heeft met de langste meetreeks in de buurt van Den Haag.



De gemiddelde middagtemperatuur tussen 1957 en 2015 was 18,4 graden. Het waait ook niet vaak fors op de derde dinsdag van september. De warmste Prinsjesdag was in 1961, toen werd het maar liefst 28,8 graden.



De allerslechtste Prinsjesdag was die van 1994; het was koud met een middagtemperatuur van maar 11,9 graden, de zon scheen niet en het regende ook nog eens de hele dag. Er viel ruim 18 millimeter regen.