Primeur voor Segbroek: hondenpoepspreekuur

Het idee komt van Janine van den Hoogenband, projectleider Groen en Participatie. Ze wil samen met de bewoners van Segbroek de aanval inzetten op de vele hondendrollen op straat. Wie last heeft van hondenpoep is welkom op het spreekuur, maar het liefst in combinatie met ideeën om deze overlast te verminderen.



Nu wordt door de gemeente op klachten gereageerd door vaker het betreffende gebied te controleren en/of met de hondenpoepzuiger uit te rukken. Maar Van den Hoogenband wil meer. ,,Met behulp van de bewoners kun je aan acties denken, bijvoorbeeld hondenpoepzakjes uitdelen of massaal posters ophangen.''



Van den Hoogenband heeft zelf geen hond. Maar dat heeft niets te maken met haar strijd tegen de hondenpoep, verduidelijkt ze. ,,Ik vind honden heel leuke dieren. Als ik er de tijd voor zou hebben, nam ik er ook één. Het gaat hier ook niet om de honden, maar om poep die door eigenaren niet wordt opgeruimd." De ook aanwezige directeur van het stadsdeel, Annette de Graaf, heeft wél een hond: Muedi, een Hongaarse herder. ,,Ja, ik ruim de poep altijd