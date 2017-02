Prinses Beatrix bij onthulling van beeld in Madurodam

Met de onthulling van het beeld werd vandaag het herdenkingsjaar van 100 jaar George Maduro afgesloten. Hij is de naamgever van het park.



Opening

Het was vandaag niet de eerste keer dat prinses Beatrix in de miniatuurstad was. In 1952 verzorgde zij de opening van Madurodam. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid plaatste gistermiddag nog de video op Facebook waarin prinses Beatrix op 14-jarige leeftijd Madurodam opende. Verder was zij jarenlang burgemeester van 'de kleinste stad van Nederland'.



Een van haar laatste bezoeken was in 2012 toen ze een miniatuur van zichzelf in ontvangst nam.