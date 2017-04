'Prinsessenschool' Sorghvliet weer in trek

In totaal werden dit jaar 164 leerlingen na loting afgewezen op hun favoriete middelbare school (2,4 procent van het totaal), vorig jaar waren dat er nog 309 (4,5 procent). Het aantal scholen waarvoor geloot moest worden daalde ook, van elf naar zeven.



Dat blijkt uit cijfers van Bovo Haaglanden, die toeziet op de overstap van achtstegroepers naar het voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Volgens Bovo-bestuurder Peter Lamers zijn er ook minder kinderen afgewezen op basis van voorrangsregels, zoals postcode.



Verspreid

De oorzaken voor deze ontwikkeling moeten nog worden onderzocht. Lamers vermoedt dat een aantal scholen extra klassen heeft gevormd om afwijzingen te voorkomen of dat ouders zich breder hebben georiënteerd, waardoor inschrijvingen zich over meer verschillende scholen hebben verspreid.



Onder de lotingscholen zit dit jaar één 'nieuwkomer'. Gymnasium Sorghvliet moest voor het eerst sinds 2013 weer kinderen afwijzen: 28 om precies te zijn. Dat is tamelijk uitzonderlijk, zegt conrector Joke Hagoort-Bink. ,,We hebben sinds onze oprichting in 1908 slechts drie keer hoeven loten.''



Beroemd

De suggestie dat de plotse populariteit te maken heeft met haar beroemde leerlingen, wijst Hagoort van de hand. Vorige week werd bekend dat prinses Alexia komend schooljaar naar Sorghvliet gaat. Haar oudere zus Amalia is er al leerling. ,,Het hoge aantal aanmeldingen heeft daar niets mee te maken. Verder zeg ik niets over de prinsessen.'' Hagoort-Bink denkt wel dat het positieve oordeel in de lijst van beste scholen in weekblad Elsevier een rol speelt. ,,We zijn dit jaar uitgeroepen tot superschool.''



Sorghvliet is het enige gymnasium waar is geloot. Verreweg de meeste slachtoffers van loting waren, net als vorig jaar, vmbo'ers.