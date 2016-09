Product met bijzonder verleden krijgt tweede leven

Rome

De twee ontmoetten elkaar in 2015, toen Odette tijdens een reis in Rome aan de jonge Italiaan vroeg hoe ze ergens moest komen. De vonk sloeg gelijk over en sindsdien zijn ze eigenlijk onafscheidelijk geweest. Na maanden heen en weer te hebben gereisd, kozen de twee er al snel voor om zich in Nederland te settelen. Iets wat Odette twee jaar geleden nooit zou hebben gedacht. Om haar vinger prijkt zelfs al een verlovingsring. ,,Het is best snel gegaan", vertelt ze lachend. ,,Het voelde gewoon heel goed. Op een gegeven moment hadden we een gesprek over wat we allemaal leuk vinden en daarin kwam naar voren dat we allebei een passie hebben voor vintage spullen en Italië. We wilden daar samen iets mee gaan doen, waarna we bedachten om Little Rome op te richten", gaat ze verder.



Domenico: ,,Tweedehands spullen hebben een ziel, dat is wat het zo bijzonder maakt. We willen ook echt het verhaal bij een product weten en dat moet speciaal genoeg zijn om het uiteindelijk in onze winkel te verkopen. Koopt iemand iets, dan krijgen ze er een kaartje bijgeleverd waarop de precieze locatie van herkomst is aangestipt."



Zelf heeft hij van zijn vader geleerd om meubels en andere voorwerpen te restaureren en hij moet er niet aan denken om zomaar iets weg te gooien. Een andere service van Little Rome is dan ook het oplappen van oude of kapotte meubels. Zijn laatste project was een kapotte barkast die zijn beste tijd had gehad en op verzoek is omgebouwd in de stijl van de film The Godfather.