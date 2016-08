Proeven van wellnessmekka in Zeeheldenkwartier

Ja, het Zeeheldenkwartier bombardeerde zichzelf ook al tot 'designkwartier' met het gelijknamige festival dat hier sinds 2014 jaarlijks wordt gehouden. En vorig jaar kwam daar het predikaat 'feelgood walhalla' bij met de eerste aflevering van het FeelGoodFest.



Een terechte kwalificatie, want in zo'n vijf jaar tijd is het aantal yogastudio's, massagesalons en biologische lunchrooms in de hippe, Haagse wijk geëxplodeerd. Zaterdag houden die open huis en staan er speciale activiteiten op het programma, zoals een lesje mannen- of discoyoga. ,,We staan bekend als designkwartier, maar het stikt hier ook van de feelgood zaakjes'', vertelt Zsoka Bernard, eigenaar van yogastudio Balanzs en deelnemer aan FeelGoodFest. ,,Zo kwam de ondernemersvereniging op het idee daar wat mee te doen.''



Energiebanen

Bernard opende haar studio in 2010 aan de Laan van Meerdervoort. Zij koos het Zeeheldenkwartier vanwege de strategische ligging, maar had ook 'een goed gevoel' bij het pand, waar voorheen een Turks restaurant in zat. ,,Het was een enorme puinhoop en toch zag ik er wat in.''



Bernards Chinese buren kwamen met een mooie verklaring voor de aantrekkingskracht van de wijk: ,,De energiebanen zouden hier ongelooflijk goed lopen. Het zou ook de reden zijn dat het Vredespaleis in deze omgeving is gebouwd.''