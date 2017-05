Promotor Schilderswijk: 'Het is geen enge buurt'

De burgemeester van Den Haag die in de Schilderswijk komt wonen, dat zou wat zijn, stelt bewoner Itai Cohn. Heel raar is die gedachte ook weer niet, want Pauline Krikke heeft in Arnhem een huis in een vergelijkbare wijk. ,,Ik denk dat we wel een mooi plekje voor haar kunnen vinden", zegt Cohn.



Hij was 'een groot fan' van de vorige burgemeester, Van Aartsen. ,,Hij liet zijn gezicht regelmatig in de Schilderswijk zien. Kwam vaak op de fiets. Hij gaf de mensen vertrouwen." Cohn had al een ontmoeting met opvolgster Krikke. Zijn eerste indruk? ,,Ze toont veel interesse, luistert goed."



'Bewonerstours'

Cohn (44) is een actief promotor van de Schilderswijk. Al ruim twee jaar verzorgt hij 'bewonerstours', waarbij mensen van buitenaf kennis maken met de wijk. Cohn constateert dat er een positiever beeld over dit deel van Den Haag aan het ontstaan is.



Hij zegt zijn ogen niet te sluiten voor de problemen die er in de wijk zijn. ,,Maar ik miste de nuance. De politiek en de media gebruikten de wijk vaak om hun eigen boodschap uit te dragen. En nog steeds zitten ze er bovenop. Er hoeft maar weer iets te gebeuren."



,,Het is geen enge, gevaarlijke wijk. Het is eerder hét voorbeeld van een plek waar mensen van 120 nationaliteiten over het algemeen op vredige wijze met elkaar samenleven. Deze wijk verbroedert. Hier op straat zeggen de mensen je gedag, maken in de supermarkt een praatje met je."

,,De Schilderswijk kan echt als voorbeeld dienen. In vergelijking met zulke wijken in Parijs en Brussel zijn we lichtjaren verder. Daar kunnen we trots op zijn."