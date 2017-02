Proost echt Haags met Haagsche Hopjesbier

Zoals bijna niet anders kan bij een biertje geïnspireerd op het Haagse snoepje, is het een donker bier geworden. Een goed opstapmodel volgens eigenaar en brouwer Jasper van den Burg om donker bier te leren drinken. ,,Ik krijg bijvoorbeeld reacties van mensen die daar normaal niet van houden, maar nu aangeven dit wel lekker te vinden.''



In eerste instantie probeerde Van den Burg de Hopjes-smaak te creeëren door met het snoepje te brouwen. Probleem was dat daardoor veel boter in het brouwsel kwam. ,,En dat willen we niet in ons bier hebben.'' Hij vond een recept om Haagsche Hopjes te maken met vooral stroop en koffie. ,,Die ingrediënten hebben we in het bier gestopt om de smaak te evenaren.''



'Lekker Haags'

De bierbrouwer heeft als streven om met zijn merk 'lekker klein, lekker Haags' te blijven. ,,Ik hoef geen miljardenbedrijf als Heineken te worden. Ik ben heel trots op Den Haag. Mijn bier heeft ook altijd een link met de stad, zoals de Haagsche Hopjes.'' Met de naam van het bier; De Baron, brengt hij een ode aan baron Hendrik Hop, de 'koffieverslaafde' man die met het idee van de Haagsche Hopjes kwam.



Na de zomer is Van den Berg van plan om met een nieuwe smaak te komen. Wat voor ideeën hij heeft, houdt hij nog even voor zichzelf. Momenteel is hij nog druk bezig om thuis op zijn gasfornuis met potten en pannen nieuw bier te brouwen en te proeven.