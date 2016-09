'Prostitutie Doubletstraat moet verboden worden'

U bent blij met de leegstand in de Doubletstraat.

,,Hopelijk is dit een opmaat tot definitieve sluiting van de prostitutieramen. De situatie voor die vrouwen is uitzichtloos. Velen worden uitgebuit of mishandeld door een pooier. Ze moeten soms wel 25 klanten per dag afwerken.''



Hoe is de sfeer in de straat?

,,Verschrikkelijk. Achter de ramen staan vrouwen met uitgemergelde gezichten en blauwe kringen om de ogen. Daartussen door schuimen mannen die zelf ook aan de onderkant van de maatschappij balanceren.''



Morsige types?

,,Nogal. Met name de kilheid in de blik van een hoerenloper heeft me geschokt. Daar spreekt geen enkele liefde uit. Zo sprak ik ooit een wat oudere, ongewassen man. Die zat af te geven dat hij zo weinig warmte kreeg van de vrouwen achter het raam. Hij had geen benul dat 'ie misschien nummer 25 in de rij was. Geen enkel inlevingsvermogen.''