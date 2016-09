'Prostitutie kan weg uit Doublet'

Dat is de kern van een nieuw plan van het CDA in de Haagse gemeenteraad. Fractievoorzitter Daniëlle Koster is een van de raadsleden voor wie de prostitutie in de Doubletstraat een doorn in het oog is. ,,Met name de overlast die het met zich meebrengt'', zegt ze. ,,Dat hoort niet in een woonwijk.''



Samen met een aantal andere partijen ijvert ze al langere tijd om de ramen in de straat te laten sluiten. Het stuitte steeds op geldgebrek of juridische bezwaren. Die twee hobbels denkt Koster nu te hebben weggenomen. ,,Ik heb goed bestudeerd hoe Groningen de afgelopen jaren de prostitutie uit het A-Kwartier heeft verbannen. Ook daar waren de ramen middenin een woonwijk, iets dat tot veel overlast leidde. Maar sinds januari dit jaar is alle prostitutie er verboden.''