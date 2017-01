Protest bij opening windmolen

Naar schatting doen er tussen de 25 en de 100 man mee aan het protest, zegt Miranda van der Deijl, die het woord voert namens de net opgerichte Bewonersgroep Windturbine Vlietzone. ,,Dat is wat we hebben doorgegeven aan de politie, maar we weten het niet precies. Steeds meer mensen sluiten zich aan.''



De weerstand tegen de windturbine groeit. Er deden al drie wijken uit Voorburg mee (Oud-Voorburg, Vronesteyn en Leeuwensteijn) naast het Zeeheldenkwartier uit Leidschendam. Nu hebben ook de Haagse wijken Ypenburg en Leidschenveen besloten zich aan te sluiten.



De bewoners hebben net een platform op internet gelanceerd, www.windturbinevlietzone.nl om elkaar op de hoogte te houden.

Omwonenden balen van het 150 meter hoge gevaarte, dat in december is geplaatst. Ze voelen zich erdoor overvallen en klagen over 'enorme hinder'. ,,Afgelopen zaterdag had ik 1,5 uur lang een flikkerend licht in de woonkamer. Vreselijk. Het hield niet op. Je krijgt er hoofdpijn van'', aldus een getergde Miranda van der Deijl.



De mensen die om de turbine heen wonen klagen ook over slagschaduwen, geluidsoverlast en rode lichten, die 's nachts 'zo in je slaapkamer schijnen'.



Schadeclaims

De omwonenden willen de metershoge molen weg hebben. ,,Dat is onze belangrijkste doelstelling.'' Mocht dat niet lukken, dan willen ze in ieder geval voorkomen dat er méér komen. ,,Er zouden plannen zijn om tien windturbines te plaatsen in de Vlietzone.'' Verder willen de actievoerders in het vervolg 'gehoord worden' en zijn ze bezig om schadeclaims neer te leggen bij de betrokken gemeenten. Tot slot gaat de bewonersgroep onderzoek verrichten, onder meer naar de vergunning. Ze willen dat die nietig wordt verklaard.



Op de website spreken de bewoners van 'een foeilelijk object' dat 'beeldbepalend' is in de wijde omgeving 'en zorgt voor geluidsoverlast en hinderlijke slagschaduw'. De 'kolossale windturbine' verscheen voor de bewoners 'volkomen onverwachts', zeggen ze.