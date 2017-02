Protest houdt aan tegen landingsplaats helikopter

De landingsplaats is noodzakelijk vanwege de nieuwe regels die in 2009 zijn ingevoerd, zo legt de directeur uit. ,,We werden bijvoorbeeld beperkt in het aantal landingen dat we mochten faciliteren. Dit is gewoon iets wat je wilt hebben in Den Haag. Er zijn veel mensen die het leuk vinden een keer in een helikopter te zitten en bijvoorbeeld hun eigen woonwijk te zien vanuit de lucht."



De ondernemer ziet geen probleem in de locatie. ,,De dichtstbijzijnde woonwijk is zo'n 700 tot 800 meter verderop en in al deze jaren hebben we nooit een klacht ontvangen. Het gaat echt nergens over."



Vergunning

Heliniet stelt hier tegenover dat honderd mensen zich hebben ingeschreven als lid van de protestbeweging, een teken dat er wel degelijk bezwaren leven tegen de landingsplaats. Bovendien storen zij zich aan de manier waarop de bouw is toegestaan. ,,Het begon met een vergunning voor een hek en nu komt er een landingsplaats. Er klopt helemaal niets van."



De procedure in hoger beroep is tegen de gemeente, die de vergunning volgens Heliniet op onjuiste wijze heeft toegekend. Het uiteindelijke besluit over de komst van de landingsplaats ligt bij de provincie. Wanneer dit besluit positief is, zal Heliniet ook daar bezwaar indienen, aldus het bestuurslid.