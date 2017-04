Protest op Malieveld tegen grondwetswijziging

Bij de demonstratie op het Malieveld was veel politie op de been. De organisatie had ook op een veel grotere opkomst gerekend dan de naar schatting 150 tot 250 mensen die zich vanmiddag verzamelden. De bijeenkomst verliep rustig en volgens de politie hebben zich geen incidenten voorgedaan.



Turkse Nederlanders kunnen vanaf woensdag stemmen voor het Turkse referendum over een grondwetswijziging, waardoor Erdogan meer macht krijgt. Dat kan in Den Haag, Amsterdam en Deventer over de grondwetswijziging in Turkije.



Op 5 april openen de stembussen in het Haagse GIA Handelscentrum aan De Werf op bedrijventerrein Zichtenburg, pal tegenover de HTM-remise. Tot 9 april kunnen Nederlandse Turken daar beslissen of ze president Erdogan meer bevoegdheden willen geven.



Het Turkse referendum in Nederland staat onder hoogspanning na de rellen bij de Turkse ambassade in Brussel, afgelopen week, en een eerdere diplomatieke rel in Rotterdam.